В Пензе 11 марта пройдет олимпиада по истории предпринимательства Образование

Пенза, 7 марта 2017. PenzaNews. Региональный этап III всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства среди студентов и аспирантов состоится в Пензе в предстоящую субботу, 11 марта.

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Он будет проводиться на двух площадках — на базе историко-филологического факультета Пензенского государственного университета, а также колледжа современных технологий переработки и бизнеса.

Победители регионального тура примут участие в федеральном этапе, который будет организован в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова в начале апреля.

Первая всероссийская олимпиада по истории российского предпринимательства состоялась в 2015 году. Ее региональный этап прошел в 40 субъектах РФ, объединив более 2 тыс. студентов и аспирантов из 50 вузов.

Вторая олимпиада — в 2016 году — проводилась в 51 регионе. В отборочном этапе приняли участие свыше 2,7 тыс. студентов и аспирантов более чем из 60 вузов страны.