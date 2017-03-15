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Пензенская и Владимирская области будут сотрудничать в сфере образования

16:21 | 15.03.2017 | Образование

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Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Министр образования Пензенской области Александр Воронков и начальник департамента образования Владимирской области Ольга Беляева подписали соглашение о сотрудничестве.

Пензенская и Владимирская области будут сотрудничать в сфере образования

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Предполагается, что между регионами будет осуществляться обмен опытом по работе с одаренными детьми и реализации проектов в системе образования, в том числе «Обучение через предпринимательство».

Кроме того, большое внимание будет уделено профессиональному образованию, а также подготовке и проведению чемпионатов «WorldSkills Russia».

Помимо этого, сотрудники Института регионального развития Пензенской области будут взаимодействовать с Владимирским институтом развития образования имени Л.И. Новиковой, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.
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