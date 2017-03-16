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В пяти школах Земетчинского района выявлены нарушения в осуществлении перевозкок детей

17:00 | 16.03.2017 | Образование

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Пенза, 16 марта 2017. PenzaNews. Прокуратура выявила нарушения в организации и осуществлении перевозок детей в школах сел Большая Ижмора, Красная Дубрава и Салтыково, а также лицее и школе №3 рабочего поселка Земетчино Пензенской области.

В пяти школах Земетчинского района выявлены нарушения в осуществлении перевозкок детей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Так, ответственным лицом за проведение предрейсового технического осмотра школьного автобуса в селе Большая Ижмора являлся директор школы. Однако профессиональной подготовки, непосредственно связанной с движением транспортных средств, он не имел, аттестацию на право занимать соответствующую должность не проходил. В связи с этим он не имел права выпускать автобусы в рейс», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в тахографе, установленном в автобусе, отсутствовала карта, что фактически не позволяло использовать его по назначению.

«Договор на проведение предрейсового осмотра водителей автобуса директором школы предоставлен не был», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, аналогичные нарушения были выявлены в пяти школах, директорам которых и начальнику отдела образования района были внесены представления.

«По итогам их рассмотрения шесть виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению выявленных нарушений. Материалы проверки также были направлены в отдел ГИБДД ОМВД России по Земетчинскому району», — пояснила Светлана Артамонова.

Она уточнила, что пять виновных должностных лиц привлечены к административной ответственности в виде штрафа.
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