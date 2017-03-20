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Наиля Жаббарова из Сосновоборского района победила в конкурсе учителей татарского языка

15:22 | 20.03.2017 | Образование

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Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Педагог школы села Индерка Сосновоборского района Пензенской области Наиля Жаббарова стала победителем в номинации «Учитель-исследователь» по итогам всероссийского конкурса учителей татарского языка и литературы, который завершился в Татарстане.

Наиля Жаббарова из Сосновоборского района победила в конкурсе учителей татарского языка

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Представительнице Пензенской области и еще 10 педагогам удалось выйти в финал конкурса по итогам дистанционного этапа, в котором приняли участие 24 учителя татарского языка и литературы из 10 субъектов РФ.

За право стать победителем боролись педагоги Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Свердловской, Ульяновской и Тюменской областей, Красноярского края, а также из Башкортостана, Мордовии и Удмуртии.

Наиля Жаббарова награждена грамотой министерства образования и науки Татарстана и ценным подарком.
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