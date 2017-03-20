Наиля Жаббарова из Сосновоборского района победила в конкурсе учителей татарского языка
Печать
Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Педагог школы села Индерка Сосновоборского района Пензенской области Наиля Жаббарова стала победителем в номинации «Учитель-исследователь» по итогам всероссийского конкурса учителей татарского языка и литературы, который завершился в Татарстане.
Фото: Minobr.pnzreg.ru
Представительнице Пензенской области и еще 10 педагогам удалось выйти в финал конкурса по итогам дистанционного этапа, в котором приняли участие 24 учителя татарского языка и литературы из 10 субъектов РФ.
За право стать победителем боролись педагоги Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Свердловской, Ульяновской и Тюменской областей, Красноярского края, а также из Башкортостана, Мордовии и Удмуртии.
Наиля Жаббарова награждена грамотой министерства образования и науки Татарстана и ценным подарком.