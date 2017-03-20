Девятиклассница из Пензы поборется за победу во всероссийской олимпиаде по химии Образование

Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Ученица девятого класса губернского лицея Пензы Софья Зарубина представит город на всероссийской олимпиаде по химии, которая состоится в Саранске 30 марта.

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Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, школьница отправится на олимпиаду в Мордовию благодаря победе в областном этапе конкурса.

Если девушке удастся обойти соперников на заключительном этапе, то она сможет принять участие в международной олимпиаде по химии.

Кроме того, успешное выступление и попадание в призеры всероссийской олимпиады школьников гарантирует учащимся выпускных классов поступление в любой университет по профильному направлению без вступительных испытаний.

Олимпиады по 24 предметам пройдут в 14 городах России. В них примут участие более 5 тыс. школьников.