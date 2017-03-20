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Девятиклассница из Пензы поборется за победу во всероссийской олимпиаде по химии

15:46 | 20.03.2017 | Образование

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Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Ученица девятого класса губернского лицея Пензы Софья Зарубина представит город на всероссийской олимпиаде по химии, которая состоится в Саранске 30 марта.

Девятиклассница из Пензы поборется за победу во всероссийской олимпиаде по химии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, школьница отправится на олимпиаду в Мордовию благодаря победе в областном этапе конкурса.

Если девушке удастся обойти соперников на заключительном этапе, то она сможет принять участие в международной олимпиаде по химии.

Кроме того, успешное выступление и попадание в призеры всероссийской олимпиады школьников гарантирует учащимся выпускных классов поступление в любой университет по профильному направлению без вступительных испытаний.

Олимпиады по 24 предметам пройдут в 14 городах России. В них примут участие более 5 тыс. школьников.
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