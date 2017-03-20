В Пензе пройдут Артемовские чтения Образование

Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. XIII международная научно-практическая конференция «Артемовские чтения» на тему «Современное образование: научные подходы, опыт, проблемы, перспективы» пройдет на базе Пензенского государственного университета 23 и 24 марта.

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Она будет проводиться по семи направлениям, среди которых — психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания в современной школе, информационные технологии, а также трудности обучения и воспитания детей в образовательных учреждениях коррекционного типа.

Кроме того, будут затронуты проблемы теории и практики обучения по отдельным предметам — математике, русскому языку, естествознанию.

Также в рамках конференции запланированы мастер-классы и пленарное заседание.

По итогам мероприятия планируется издать сборник материалов, сообщает пресс-служба ПГУ.