Стоимость школьного питания негативно сказывается на рационе учащихся — Роспотребнадзор Образование

Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Существующая стоимость завтраков и обедов в школах Пензенской области не позволяет в полном объеме выполнить нормы потребления основных продуктов питания. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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«В большинстве сельских учреждений рационы характеризуются несбалансированностью, использованием ограниченного набора продуктов», — отметили в ведомстве.

В управлении добавили, что в течение нескольких лет неразрешенными остаются вопросы ограниченного финансирования школьного питания и систематического роста цен на продукты.

«Кроме того, при проверках организации питания выявляются и нарушения противоэпидемических требований, связанных с недолжной квалификацией и низкой исполнительной дисциплиной сотрудников пищеблоков», — отметили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе уточнили, что всего в 2016 году показатель охвата учащихся горячим питанием составил 96,6%.

«98,3% учеников начальных классов и 95,2% — среднего и старшего звеньев питаются в школе. Увеличилось количество учащихся школ, получающих двухразовое горячее питание с 37,8% до 45,4%», — добавили в управлении.