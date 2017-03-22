Любовь Балаева из Пензы удостоена звания заслуженного учителя РФ Образование

Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Звание «Заслуженный учитель РФ» присвоено учителю истории и обществознания школы №12 города Пензы Любови Балаевой. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, Любовь Балаева начала педагогическую деятельность в 1977 году с должности старшей пионервожатой школы №11, а с 1985 года непрерывно работает в школе №12.

«Ученики Любови Балаевой неизменно показывают высокий уровень знаний, в том числе и на ЕГЭ, ежегодно становятся победителями и призерами городских, областных, всероссийских и международных конкурсов, олимпиад и научно-практических конференций», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что Любовь Балаева является победителем конкурса лучших учителей РФ, областного конкурса «Педагогический олимп» в номинации «Преданность педагогической профессии», а также награждена почетными грамотами и благодарственными письмами Законодательного собрания Пензенской области, Минобразования региона, главы Пензы и управления образования города.

«За достижения в проектах программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» имя Любови Балаевой включено в итоговый печатный сборник «Ими гордится Россия» в 2011–2012 учебном году», — сказали в пресс-службе.