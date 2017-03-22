10:44:03 Среда, 22 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Любовь Балаева из Пензы удостоена звания заслуженного учителя РФ

09:57 | 22.03.2017 | Образование

Печать

Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Звание «Заслуженный учитель РФ» присвоено учителю истории и обществознания школы №12 города Пензы Любови Балаевой. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Любовь Балаева из Пензы удостоена звания заслуженного учителя РФ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, Любовь Балаева начала педагогическую деятельность в 1977 году с должности старшей пионервожатой школы №11, а с 1985 года непрерывно работает в школе №12.

«Ученики Любови Балаевой неизменно показывают высокий уровень знаний, в том числе и на ЕГЭ, ежегодно становятся победителями и призерами городских, областных, всероссийских и международных конкурсов, олимпиад и научно-практических конференций», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что Любовь Балаева является победителем конкурса лучших учителей РФ, областного конкурса «Педагогический олимп» в номинации «Преданность педагогической профессии», а также награждена почетными грамотами и благодарственными письмами Законодательного собрания Пензенской области, Минобразования региона, главы Пензы и управления образования города.

«За достижения в проектах программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» имя Любови Балаевой включено в итоговый печатный сборник «Ими гордится Россия» в 2011–2012 учебном году», — сказали в пресс-службе.
Актуальное
Читайте также
В Пензе пенсионерка лишилась 150 тыс. рублей после проверки счетчиков незнакомкой В Пензе юноша и девушка подозреваются в краже продуктов и альбома с монетами из киоска
Тамара Плетнева посетит Пензу с рабочим визитом 31 марта Шесть команд примут участие в очном этапе фестиваля «KinnoFest» в Пензе
Пензенский самбист предложил активизировать взаимодействие власти и ветеранов спорта В Пензе пока нет желающих организовать работу штаба реализации президентских программ
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама