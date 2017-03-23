Первый досрочный ЕГЭ в Пензенской области прошел без нарушений Образование

Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Первый досрочный единый государственный экзамен по информатике и ИКТ прошел в Пензенской области без нарушений и технологических сбоев. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минобразования.

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«Первое испытание прошли восемь выпускников. При проведении экзамена использовалась технология печати контрольно-измерительных материалов и сканирования бланков ответов в пункте ЕГЭ», — сказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что следующее испытание — экзамен по русскому языку — состоится 27 марта.

«В Пензенской области будут работать два пункта сдачи ЕГЭ — в губернском лицее и школе №7. Заявление на досрочную сдачу экзаменов подали 75 выпускников», — отметили в пресс-службе.