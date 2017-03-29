В Пензе суд признал законной отмену результатов ЕГЭ после утечки КИМ в интернет Образование

Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Областной суд оставил без изменения решение Ленинского районного суда Пензы, которым отказано в удовлетворении иска гражданина к министерству образования региона о признании незаконным решения государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) об аннулировании результата экзамена по русскому языку без права пересдачи, допуску к сдаче экзамена, взыскании материального ущерба и морального вреда.

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«Согласно материалам дела, у учащейся 11 класса одной из школ Городищенского района во время проведения экзамена было установлено наличие мобильного телефона, которым она сфотографировала контрольно-измерительный материал и выложила его в интернете. Председателем ГЭК Пензенской области было принято решение об аннулировании результата экзамена без права его пересдачи в 2016 году», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что основанием к оставлению исковых требований без удовлетворения послужило нарушение учащейся установленного порядка проведения ЕГЭ.