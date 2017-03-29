14:37:05 Среда, 29 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Передача раритетных предметов краеведческому музею. Пенза, 28 марта 2017 г.

В Пензе суд признал законной отмену результатов ЕГЭ после утечки КИМ в интернет

13:47 | 29.03.2017 | Образование

Печать

Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Областной суд оставил без изменения решение Ленинского районного суда Пензы, которым отказано в удовлетворении иска гражданина к министерству образования региона о признании незаконным решения государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) об аннулировании результата экзамена по русскому языку без права пересдачи, допуску к сдаче экзамена, взыскании материального ущерба и морального вреда.

В Пензе суд признал законной отмену результатов ЕГЭ после утечки КИМ в интернет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Согласно материалам дела, у учащейся 11 класса одной из школ Городищенского района во время проведения экзамена было установлено наличие мобильного телефона, которым она сфотографировала контрольно-измерительный материал и выложила его в интернете. Председателем ГЭК Пензенской области было принято решение об аннулировании результата экзамена без права его пересдачи в 2016 году», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что основанием к оставлению исковых требований без удовлетворения послужило нарушение учащейся установленного порядка проведения ЕГЭ.
Актуальное
Читайте также
Концерт Николая Носкова в Пензе перенесен на неопределенный срок Полиция проводит проверку сообщения о краже 12 тыс. рублей из мебельного магазина в Пензе
В Пензе создадут проектный офис для реализации программ по улучшению городской среды Пензенские пловцы с нарушениями слуха примут участие в чемпионате и первенстве России
В суд передано дело в отношении жителя Варыпаево, до смерти забившего мужчину монтировкой Обвиняемый в незаконной организации азартных игр житель Заречного предстанет перед судом
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама