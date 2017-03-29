Досрочные ЕГЭ по истории и химии прошли в Пензе без сбоев Образование

Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Досрочные ЕГЭ по истории и химии, в которых в Пензе 29 марта приняли участие 38 человек, прошли без технологических сбоев и нарушений. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Узнать результаты экзамена выпускники смогут не позднее 11 апреля», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что при проведении экзамена использовалась технология печати контрольно-измерительных материалов и сканирования бланков ответов в пункте ЕГЭ.

«Аудитории были оснащены системой онлайн-видеонаблюдения. Контроль за ходом проведения экзамена осуществляли общественные наблюдатели», — сказали в министерстве.

Следующее испытание — экзамен по математике — пройдет 31 марта. Заявление на досрочную сдачу подали 78 выпускников.