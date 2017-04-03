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В Нижнеломовском районе директор школы осуждена за фиктивное трудоустройство работницы

17:15 | 03.04.2017 | Образование

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Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно назначено директору школы села Усть-Каремша Нижнеломовского района Пензенской области Татьяне Каштаровой, которая признана судом виновной в мошенничестве с использованием служебного положения.

В Нижнеломовском районе директор школы осуждена за фиктивное трудоустройство работницы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Для исполнения умысла на хищение денежных средств, выделяемых на оплату труда, она фиктивно трудоустроила по совместительству одну из сотрудниц школы на должность рабочей по обслуживанию зданий и сооружений, изготовив приказ о ее приеме на работу. В этот же день осужденная заключила с ней трудовой договор, а также издала приказ о доплате за работу с документацией», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Нижнеломовского районного суда.

Он уточнил, что с 16 января по 31 августа 2012 года директор ежемесячно изготавливала и утверждала табели учета рабочего времени, которые передавала для расчета и начисления заработной платы, тем самым сообщая заведомо ложные сведения о фактическом исполнении сотрудницы своих трудовых обязанностей.

«Таким образом, за восемь месяцев фиктивной сотруднице была начислена заработная плата в размере около 30 тыс. рублей, которые предприимчивый директор оставляла себе, проставляя подписи сотрудницы в платежных ведомостях», — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что женщина должна заплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», — резюмировал представитель суда.
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