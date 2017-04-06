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«Транснефть» поможет обустроить учебные классы в школе отдаленного пензенского села

19:27 | 06.04.2017 | Образование

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Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Школа, расположенная в селе Высоком Башмаковского района Пензенской области, примет участие в корпоративной программе ПАО «Транснефть» в 2017 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе компании.

«Транснефть» поможет обустроить учебные классы в школе отдаленного пензенского села

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Корпоративная благотворительная программа развития школьного образования ориентирована на малые города и села в регионах присутствия нефтетранспортной компании. Она призвана создать условия для повышения качества знаний и интереса учеников к точным предметам — физике, химии и математике. В ее рамках кабинеты оснащаются лабораторным и демонстрационным оборудованием», — пояснили в пресс-службе.

В компании уточнили, что в этом году АО «Транснефть – Дружба», которое является дочерним обществом ПАО «Транснефть», планирует оказать помощь четырем школам, расположенным в Самарской, Тамбовской, Пензенской и Брянской областях, на сумму более 12,7 млн. рублей.

Корпоративная благотворительная программа развития школьного образования разработана департаментом управления персоналом ПАО «Транснефть».

При ее подготовке была проанализирована информация о муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в непосредственной близости от объектов компании. Из них отобраны те, где учатся не менее 10 детей работников организации. Затем они были ранжированы — преимущество получили школы, расположенные в деревнях, поселках и селах, в которых обучается максимальное число детей работников компании.

Эффективность программы будет оцениваться на основе результатов сдачи ГИА и ЕГЭ по физике, химии и математике до и после внедрения проекта.
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