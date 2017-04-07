IT-колледж и пензенские заводы договорились усилить практическую направленность обучения Образование

Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Совершенствование процесса обучения в пензенском колледже информационных и промышленных технологий стало главной темой заседания совета директоров промышленных предприятий Октябрьского района Пензы, состоявшегося на базе учреждения в минувший четверг, 6 апреля.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, во встрече приняли участие руководители таких предприятий, как «Электроприбор», «Пензтяжпромарматура», «СтанкоМашСтрой», «Радиозавод», «НИИПТхиммаш», «Негаспензапром», «МашСталь», «Рубин» и «Пензкомпрессормаш».

«Они обсудили вопросы развития партнерских отношений между колледжем и предприятиями в сфере практической подготовки студентов на реальных рабочих местах, трудоустройства выпускников, проведения конкурсов профессионального мастерства и других совместных мероприятий», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что также собравшиеся посетили региональный отраслевой ресурсный центр по металлообработке, где оценили подходы к подготовке кадров.

«По итогам встречи были достигнуты договоренности о расширении партнерских отношений в сфере практической подготовки студентов, в том числе через предоставление колледжу производственных заказов на изготовление изделий из металла», — пояснили в министерстве образования Пензенской области.