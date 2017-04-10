Мединский поддержал идею внедрения культурного дневника школьника в регионах РФ Образование

Пенза, 10 апреля 2017. PenzaNews. Министр культуры России Владимир Мединский поддержал идею о тиражировании положительного опыта Пензенской области по внедрению так называемого «культурного дневника школьника».

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Как сообщает пресс-служба облправительства, на итоговом заседании коллегии министерства культуры РФ он дал поручении в течение двух недель проработать вопрос о внедрении проекта в российских регионах.

В декабре 2016 года идея «культурного дневника школьника» была представлена в Совете Федерации заместителем председателя правительства Пензенской области Олегом Яговым и сенатором Виктором Кондрашиным. В ходе парламентских слушаний пензенская разработка получила высокую оценку спикера Валентины Матвиенко.

«Культурный дневник школьника» заполняется каждым учащимся индивидуально. В него вносится информация об экскурсиях, посещении объектов культурного наследия и других значимых событиях.