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В Пензе пройдет конференция «Языковые и культурные реалии современного мира»

20:30 | 14.04.2017 | Образование

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Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. III всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Языковые и культурные реалии современного мира» пройдет на базе Пензенского государственного технологического университета.

В Пензе пройдет конференция «Языковые и культурные реалии современного мира»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Прием статей будет осуществляться оргкомитетом до 21 апреля.

Заслушивание докладов состоится 26 апреля.

Как отмечается на сайте вуза, предполагаются следующие основные проблемно-тематические направления работы: романо-германская филология, страноведение и лингвострановедение, проблемы межкультурной коммуникации, а также лингводидактические аспекты профессиональной подготовки.

Участие в конференции является бесплатным.

По результатам ее работы будет опубликован электронный сборник материалов, который в течение месяца станет доступен на сайте ПензГТУ в разделе «Наука».
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