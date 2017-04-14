В Пензе пройдет конференция «Языковые и культурные реалии современного мира»
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Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. III всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Языковые и культурные реалии современного мира» пройдет на базе Пензенского государственного технологического университета.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Прием статей будет осуществляться оргкомитетом до 21 апреля.
Заслушивание докладов состоится 26 апреля.
Как отмечается на сайте вуза, предполагаются следующие основные проблемно-тематические направления работы: романо-германская филология, страноведение и лингвострановедение, проблемы межкультурной коммуникации, а также лингводидактические аспекты профессиональной подготовки.
Участие в конференции является бесплатным.
По результатам ее работы будет опубликован электронный сборник материалов, который в течение месяца станет доступен на сайте ПензГТУ в разделе «Наука».