Школа на Шуисте должна быть построена к сентябрю 2018 года — губернатор Образование

Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Новая школа должна быть построена в микрорайоне Шуист города Пензы к сентябрю 2018 года. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев.

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«До 1 июля городу Пензе [надо] выйти на площадку строительства школы в микрорайоне Шуист с таким расчетом, чтобы до 1 сентября 2018 года мы с вами эту школу построили», — сказал он в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 17 апреля.

Иван Белозерцев поручил главе Минфина Пензенской области Любови Финогеевой проработать вопрос об условиях финансирования данного проекта.

Губернатор отметил, что возможны различные варианты, в том числе когда 75% или 70% вложит регион, а оставшуюся часть — муниципалитет, а также когда софинансирование из бюджетов двух уровней будет в равных частях.

«Школа там нужна. Мы занимались с городом этой проблемой почти целый год. Проект уже есть», — отметил глава региона.