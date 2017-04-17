Николай Полосин удостоен медали «Народное признание педагогического труда» Образование

Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Руководитель сектора нормативно-правового сопровождения деятельности образовательных организаций Института регионального развития Пензенской области Николай Полосин удостоен медали «Народное признание педагогического труда».

Фото: Институт регионального развития Пензенской области

Высшую награду Всероссийского педагогического собрания (ВПС) ему вручила в Москве лично председатель организации Валентина Иванова.

Тем самым отмечен профессионализм Николая Полосина, который, помимо основной работы, занимается активной общественной деятельностью в качестве руководителя исполкома пензенского регионального отделения ВПС.

Полосин Николай Иванович родился в Тамбовской области 19 декабря 1948 года.

Получил в Пензе два высших образования по специальностям: учитель немецкого языка и учитель истории и обществоведения.

В разные годы работал в общеобразовательных учреждениях Пензы: директором средней школы №1 имени В.Г. Белинского, заместителем директора, учителем немецкого языка, истории и обществознания в школах №13, 40, 31.

С 2007 года занимал должность декана факультета управления образованием в Пензенском институте развития образования (бывший Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования), который впоследствии был преобразован в Институт регионального развития.

Руководитель авторского коллектива по написанию учебника для начальной школы «Родиноведение».

Участник и организатор многих региональных и всероссийских выставок, учительских форумов, съездов и конгрессов.

Кандидат исторических наук (2005). Отличник народного просвещения РФ.

Автор свыше 60 научных статей и разработок.