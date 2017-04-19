ПГУ и ПГУАС не смогли получить статус опорных вузов по итогам второй волны отбора Образование

Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Пензенский государственный университет (ПГУ) и Пензенский государственный университет архитектуры и строительства (ПГУАС) не вошли в число победителей второй волны конкурсного отбора, проведенного Минобрнауки РФ в рамках программы развития опорных вузов, имеющих ключевое значение для промышленного и социально-экономического развития регионов.

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Согласно протоколу конкурсной комиссии, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», всего было подано 86 заявок, в том числе две из Пензенской области — они шли под номерами 53 и 46 соответственно.

Их оценку проводил независимый совет, в состав которого были включены представители ректорского сообщества, региональные чиновники, а также работодатели.

Как сообщает пресс-служба Минобрнауки России, каждая заявка была представлена руководителем претендующей образовательной организации совместно с представителем исполнительной власти субъекта РФ.

В итоге было определено 22 победителя, которые разделены на две группы.

Восемь университетов получат федеральное финансирование — по 100 млн. рублей на год. Программы развития еще 14 университетов будут финансово поддержаны регионами с учетом методической помощи и консалтинга за счет средств министерства образования и науки России.

Программа, нацеленная на создание в регионах России научно-образовательных кластеров с ориентиром на запросы местной экономики и рынка труда, стартовала в 2015 году.

Ее участники обязаны разработать и реализовать совместно с региональными властями программу развития с амбициозными целями, в числе которых — высокий уровень трудоустройства выпускников, показатели публикационной активности научных работников, рост объема научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и другие.

По итогам первой волны отбора статус опорных вузов получили 11 университетов.

С учетом результатов второго конкурса их общее число достигло 33.