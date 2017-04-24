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Резиденты пензенских ЦМИТов отличились на всероссийских соревнованиях

13:35 | 24.04.2017 | Образование

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Пенза, 24 апреля 2017. PenzaNews. Команда, представляющая Пензенскую область, показала высокие результаты на первенстве и чемпионате России по автомодельному спорту, которые завершились во Владимире.

Резиденты пензенских ЦМИТов отличились на всероссийских соревнованиях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ее состав вошли представители Кузнецка — воспитанники центра молодежного инновационного творчества «ИнТехно» и филиала ЦМИТ «От идеи до модели». Они участвовали с моделями собственной разработки и производства.

По итогам состязаний юные инноваторы из Пензенской области заняли первое командное место в группе младших школьников.

Кроме того, Алексей Брюхачев стал лучшим в личном зачете.

Как сообщается на портале инноваторов региона, его соперники «ехали» на моделях известнейших мировых производителей XRAY, Serpent и Tamiya, которых отличают многомиллионные обороты и наличие армии высококлассных инженеров-разработчиков, а одержавшая победу модель была сделана на базе расположенного в Пензенской области ЦМИТа.
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