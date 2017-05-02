«Транснефть» вложит 37 млн. рублей в ремонт пензенских учреждений образования Образование

Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. «Транснефть» направит 37 млн. рублей на ремонт зданий образовательных организаций Пензенской области в 2017 году в рамках корпоративной благотворительной программы. Об этом сообщил вице-президент компании Михаил Маргелов.

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«Новые благотворительные проекты, которые «Транснефть» будет вести в этом году в Пензенской области, подходят к сумме 37 млн. рублей, и это не предел», — отметил он в ходе брифинга, состоявшегося в правительстве региона во вторник, 2 мая.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев добавил, что эти средства намечено потратить на ремонт четырех объектов.

«Губернский лицей — ремонт спортивного зала, столовой. Пензенская областная станция юных туристов — усиление стен, пристроя к зданию, отмостка, крыша. Пензенский колледж информационных и промышленных технологий — ремонт спортивного зала, крыши, стен, замена дверей. И еще один объект. Мы сейчас уточняем по смете», — перечислил он.

Глава региона подчеркнул, что завершить работы намечено до конца года.

«Транснефть» — крупнейшая в мире трубопроводная компания. Владеет 48,7 тыс. км магистральных нефтепроводов, более 500 насосных станций.

В ее структуру входит акционерное общество «Транснефть – Дружба», эксплуатирующее российский отрезок нефтепроводной магистрали «Дружба». В 2016 году в состав компании вошли объекты системы магистральных нефтепродуктопроводов, которые соединяют крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Самарской области с районами потребления горючего.

Производственные объекты АО «Транснефть – Дружба» расположены в 11 российских регионах, в том числе в Пензенской области.

В апреле 2017 года была оптимизирована организационная структура АО «Транснефть – Дружба». Теперь она включает в себя четыре филиала – районных управления: Брянское, Мичуринское, Куйбышевское, а также Пензенское, создаваемое на базе Сызранского районного нефтепродуктопроводного управления.