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Восемь школьников из Пензенской области отправятся в «Артек» на слет юных историков

17:49 | 02.05.2017 | Образование

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Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. Восемь школьников из Пензенской области примут участие во всероссийском слете юных историков «Вперед в прошлое», который пройдет на базе лагеря «Артек» в Крыму с 28 мая по 17 июня.

Восемь школьников из Пензенской области отправятся в «Артек» на слет юных историков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Они стали победителями конкурсного отбора.

За право поехать на всероссийский слет боролись подростки в возрасте 14–15 лет, являющиеся участниками олимпиад по истории, занимающиеся в военно-исторических клубах исследовательской, поисковой, музейной и архивной работой, реконструкциями или благоустройством памятников павшим защитникам Отечества.

Эксперты Российского военно-исторического общества определили победителей по результатам нескольких испытаний, в том числе они оценили эссе на тему «История моей семьи в истории Отечества» и теста, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
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