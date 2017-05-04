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Окна в здании детсада в Заре планируется установить к 15 мая

19:22 | 04.05.2017 | Образование

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Пенза, 4 мая 2017. PenzaNews. Все оконные конструкции планируется установить в строящемся здании детского сада в микрорайоне Заря города Пензы до 15 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

Окна в здании детсада в Заре планируется установить к 15 мая

Фото: Penza-gorod.ru

«На сегодняшний день на объекте ведутся оштукатуривание стен третьего этажа, устройство внутренних инженерных коммуникаций, осуществляются электромонтажные работы. Готовность кровли составляет 70%», — уточнили в городской администрации.

В пресс-службе добавили, что в четверг, 4 мая, ход строительства проконтролировал мэр Виктор Кувайцев.

Он призвал представителей подрядной компании завершить строительно-монтажные работы раньше установленного срока.

«Это даст нам возможность до сентября укомплектовать объект всем необходимым оборудованием и принять детишек, живущих в этом микрорайоне», — сказал мэр.
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