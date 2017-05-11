Елена Петросова назначена замминистра образования Пензенской области Образование

Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Елена Петросова назначена на должность заместителя министра – начальника управления профессионального образования и молодежной политики Минобразования Пензенской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Петросова Елена Витальевна родилась в 1965 году. В 1988 году окончила Пензенский государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского по специальности «Математика» с дополнительной специальностью «Физика». Свою трудовую деятельность она начала в 1988 году учителем математики и физики восьмилетней школы совхоза «Серп и Молот» Пензенского района», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минобразования.

В ведомстве добавили, что с 1989 по 2013 годы Елена Петросова работала учителем, завучем, заместителем руководителя, а затем и директором в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования.

«С декабря 2013 года работает в министерстве образования Пензенской области. С 1 апреля 2016 года занимала должность заместителя начальника управления профессионального образования и молодежной политики», — уточнили в пресс-службе.