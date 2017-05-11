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Кристина Харитонова победила в конкурсе «Профсоюзный студенческий лидер ПГУ»

16:31 | 11.05.2017 | Образование

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Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Студентка юридического факультета Пензенского государственного университета Кристина Харитонова заняла первое место по итогам II ежегодного конкурса среди профсоюзных студенческих лидеров ПГУ, состоявшегося в четверг, 11 мая.

Кристина Харитонова победила в конкурсе «Профсоюзный студенческий лидер ПГУ»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Вторым стал студент факультета вычислительной техники Олег Лосяков, а третьей — представительница факультета физико-математических и естественных наук Марина Колесина.

Всего за звание лучшего боролись представители девяти факультетов.

Они соревновались в четырех состязаниях: «Автопортрет», «Блиц», «Социологический опрос» и «ЕГЭ», который конкурсанты написали за день до финала.

Теперь Кристина Харитонова и Олег Лосяков представят ПГУ на областном этапе конкурса.
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