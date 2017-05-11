Кристина Харитонова победила в конкурсе «Профсоюзный студенческий лидер ПГУ» Образование

Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Студентка юридического факультета Пензенского государственного университета Кристина Харитонова заняла первое место по итогам II ежегодного конкурса среди профсоюзных студенческих лидеров ПГУ, состоявшегося в четверг, 11 мая.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Вторым стал студент факультета вычислительной техники Олег Лосяков, а третьей — представительница факультета физико-математических и естественных наук Марина Колесина.

Всего за звание лучшего боролись представители девяти факультетов.

Они соревновались в четырех состязаниях: «Автопортрет», «Блиц», «Социологический опрос» и «ЕГЭ», который конкурсанты написали за день до финала.

Теперь Кристина Харитонова и Олег Лосяков представят ПГУ на областном этапе конкурса.