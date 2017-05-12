В Пензе семинария и филиал военной академии договорились о сотрудничестве Образование Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. Пензенская духовная семинария и филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева подписали договор о сотрудничестве. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Документ предполагает проведение совместных научно-просветительских и исследовательских работ, мероприятий, конференций, семинаров, круглых столов, а также реализацию совместных образовательных программ, подготовку кадров, переподготовку и повышение квалификации работников. Также договор подразумевает создание условий для обмена идеями, информацией и технологиями двух учебных заведений. Как отмечается на сайте Пензенской духовной семинарии, заключение договора стало закономерным шагом развития взаимоотношений двух вузов после нескольких лет плодотворного сотрудничества. Нашли ошибку в тексте?

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