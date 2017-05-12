18:34:14 Пятница, 12 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе семинария и филиал военной академии договорились о сотрудничестве

12:49 | 12.05.2017 | Образование

Печать

Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. Пензенская духовная семинария и филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева подписали договор о сотрудничестве.

В Пензе семинария и филиал военной академии договорились о сотрудничестве

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Документ предполагает проведение совместных научно-просветительских и исследовательских работ, мероприятий, конференций, семинаров, круглых столов, а также реализацию совместных образовательных программ, подготовку кадров, переподготовку и повышение квалификации работников.

Также договор подразумевает создание условий для обмена идеями, информацией и технологиями двух учебных заведений.

Как отмечается на сайте Пензенской духовной семинарии, заключение договора стало закономерным шагом развития взаимоотношений двух вузов после нескольких лет плодотворного сотрудничества.
Актуальное
Читайте также
Суд признал незаконным разрешение мэрии Кузнецка на строительство многоквартирного дома На аллее Победы в Пензе высажено 72 хвойных саженца
В Пензе в преддверии Международного дня семьи награждены многодетные родители Пензенский губернатор призвал круглосуточно вести посевные работы при хорошей погоде
В Пензе суд признал законным штраф ЖСК за свалку новогодних елок во дворе На подготовку двух пензенских лагерей к лету потратят более 7,5 млн. рублей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама