В Пензе пройдет «Географический форум – 2017» Образование

Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. «Географический форум – 2017» пройдет на базе факультета физико-математических и естественных наук Пензенского государственного университета 29 мая.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» председатель реготделения Русского географического общества Игорь Пантюшов, организатором форума является молодежный клуб при пензенском РГО.

«Данное мероприятие направлено на популяризацию науки и географии в обществе. В нем смогут принять участие школьники и студенты, имеющие свои проекты», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в 2017 году работа на форуме будет осуществляться в четырех направлениях — география, геоэкология, внутренний туризм и геополитика.

«Заявки принимаются до 26 мая», — уточнил Игорь Пантюшов.