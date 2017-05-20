В Пензе определены участники игры «Умники и умницы Сурского края» Образование

Пенза, 20 мая 2017. PenzaNews. Три человека выступят в качестве агонистов в финале игры «Умники и умницы Сурского края», который пройдет в Пензе во вторник, 23 мая.

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Всего на право стоять на дорожке в качестве агонистов претендовали семеро школьников.

По результатам жеребьевки, участие в финале примут ученица школы №7 Пензы Анастасия Есавкина, учащаяся школы №6 Кузнецка Валерия Шайкина и Наталья Щепакина из многопрофильного лицея села Малая Сердоба.

Остальные участники финала будут играть в качестве теоретиков, что также дает им возможность стать победителями: по правилам игры, если среди агонистов не выявился лидер, то им становится теоретик, заслуживший наибольшее количество медалей и орденов в ходе игры.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минобразования, финальная игра пройдет в телестудии телеканала «Экспресс».