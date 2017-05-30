В Пензе сформирована команда для участия во всероссийской робототехнической олимпиаде Образование

Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Учащиеся гимназий №44 и №53, а также лицея №73 вошли в состав команды Пензенской области для участия во всероссийской робототехнической олимпиаде, которая пройдет в июне в городе Иннополис в Татарстане.

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Члены сборной были определены по итогам региональной олимпиады, в которой приняли участие более 150 учеников.

В номинации «Природно-ориентированный туризм» и «Углеродная нейтральность» победителем стала команда гимназии №53.

Учащиеся гимназии №44 стали лучшими в категории «Манипуляторы: сортировка».

В категории «Локализация: карта» и «Роботы для устойчивого развития» не было равных команде лицея №73.

В номинации «Персональные интеллектуальные робототехнические системы для комфортной жизнедеятельности» победила команда губернского лицея, в «Следовании по узкой линии Arduino» — команда школы №47, в «Следовании по узкой линии Lego» — команда областного центра развития творчества детей и юношества.

Команда центра детского творчества Сердобска стала лучшей в категории «Сумо 15 на 15», сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.