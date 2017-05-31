В Пензенской области почти 4,5 тыс. выпускников напишут ЕГЭ по математике базового уровня Образование

Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. 4 тыс. 416 выпускников подали заявление для сдачи Единого государственного экзамена по математике в Пензенской области, который пройдет в среду, 31 мая.

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В регионе будет работать 25 пунктов проведения ЕГЭ, семь из которых расположены в Пензе. Кроме того, будет организовано восемь пунктов проведения экзаменов на дому.

Продолжительность ЕГЭ по математике базового уровня составляет 3 часа. Для подтверждения освоения основной образовательной программы выпускникам необходимо получить минимум 3 балла по пятибалльной шкале.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 14 июня, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.