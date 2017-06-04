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Строители детсада в Заре приступили к внутренней отделке

12:40 | 04.06.2017 | Образование

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Пенза, 4 июня 2017. PenzaNews. Рабочие завершили работы по устройству кровли и утеплению фасада здания будущего детского сада в микрорайоне Заря города Пензы и приступили к внутренней отделке помещений.

Строители детсада в Заре приступили к внутренней отделке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Параллельно с этим они начали красить фасад.

«Теперь погодные условия не помешают проводить работы внутри здания. Это значит, что темпы снижать нельзя», — отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев, комментируя ход работ на объекте в воскресенье, 4 июня.

Он напомнил, что к 1 сентября учреждение должно функционировать.

В ходе визита в микрорайон начальник управления капитального строительства города Игорь Умнов также проинформировал главу администрации Пензы о ходе строительства домов по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

По его словам, два из них будут сданы сразу после окончания работ по благоустройству.

«Погода сегодня позволяет, поэтому подрядчик занимается асфальтированием путей подъезда к домам и тротуаров», — цитирует Игоря Умнова пресс-служба мэрии.
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