Пензенская область стала 50-й в РФ по индексу инновационной экосистемы образования Образование

Пенза, 6 июня 2017. PenzaNews. Пензенская область заняла 50 место в России по индексу инновационной экосистемы образования регионов, который подготовлен Институтом образования Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Фото: Ioe.hse.ru

Индекс Пензенской области составил 0,33, что ниже среднего значения по России — 0,39.

При этом среди соседних регионов она уступает только Тамбовской и Ульяновской областям, где показатель составил 0,43 и 0,35 соответственно.

Среди регионов Приволжского федерального округа Пензенская область заняла девятое место из 14.

По мнению аналитиков, корректным является сравнение Пензенской области с регионами, находящимися в схожих социально-экономических условиях. По результатам кластерного анализа, проведенного по ряду основных финансовых и демографических показателей, Пензенская область попала в группу из 22 похожих регионов, в которой заняла 11 строчку.

Понимание позиций, занимаемых Пензенской областью, дают значения индекса в разбивке по составляющим подиндексам.

Расчет проводился на основании 14 показателей, которые объединялись в четыре тематические группы — по перспективности кадров, современной информационной среде, электронным и дистанционным формам обучения, доступности образовательных программ.

Так, наиболее проблемной сферой для области является слабая распространенность электронных и дистанционных форм обучения — по всем показателям, входящим в эту группу, Пензенская область имеет очень низкие значения.

Это во многом компенсируют высокие позиции региона по доступности современных образовательных программ и информационной среды, из чего и складывается общий индекс, сообщает пресс-служба Института образования НИУ ВШЭ.

Индекс инновационной образовательной экосистемы регионов России был представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он показывает, как создаются условия для получения качественного образования в разных регионах страны.

Было проанализировано четыре группы показателей развития общего и дополнительного образования, сформированные на основе статистических данных. Это перспективность кадров, уровень развития современной информационной среды, электронного и дистанционного обучения, доступность передовых образовательных программ для детей до 3 лет, а также технических и спортивно-технических программ для школьников.

Все регионы были разделены на три группы: инновационные, развивающиеся и базовые. Наиболее высокие позиции в рейтинге заняли Москва, Тюменская и Ленинградская области.