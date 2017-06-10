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Методист пензенской станции юных туристов стала лауреатом всероссийского конкурса

16:23 | 10.06.2017 | Образование

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Пенза, 10 июня 2017. PenzaNews. Педагог пензенской областной станции юных туристов Евгения Чеснокова стала лауреатом IV всероссийского конкурса методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками.

Методист пензенской станции юных туристов стала лауреатом всероссийского конкурса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она отмечена в номинации «Информационно-методические материалы».

На конкурс была представлена программа лагеря «С картой и компасом – по радиоследу в любимом Сурском крае».

Как сообщает пресс-служба Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения, выступившего организатором конкурса, в период с сентября 2016 года по май 2017 года его участниками стали педагоги из 32 регионов России.

Члены жюри, рассмотревшие 125 работ, отметили высокий научно-педагогический и методический уровень представленных материалов.
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