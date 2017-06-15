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Руководители пензенских вузов не вошли в число 50 самых богатых ректоров России

12:18 | 15.06.2017 | Образование

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Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. Руководители государственных вузов, расположенных в Пензенской области, не вошли в число 50 самых богатых ректоров России, список которых подготовлен РБК на основе деклараций за 2016 год.

Руководители пензенских вузов не вошли в число 50 самых богатых ректоров России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Лидером рейтинга стал руководитель Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, доход которого по итогам 2016 года составил 195,7 млн. рублей против 277,2 млн. рублей в 2015-м.

В первую тройку также вошли ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау и ректор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Сергей Синельников-Мурылев. Они задекларировали доход в размере 64,5 млн. и 48,6 млн. рублей соответственно.

Последнюю, 50-ю, строчку занял ректор Московского энергетического института Николай Рогалев, с суммой 11,8 млн. рублей.

Среди ректоров пензенских вузов максимальный доход — около 5,2 млн. рублей — в прошлом году получил Александр Гуляков, который возглавляет ПГУ, а также является депутатом Законодательного собрания Пензенской области. Его супруга получила менее 170 тыс. рублей.

В собственности ректора Пензенского государственного университета находятся земельный участок площадью 2,6 тыс. кв. метров, жилой дом площадью 312,6 кв. метра, гараж площадью 144,4 кв. метра, автомобили «Lexus LX-570» и «ГАЗ-М21».

Супруга Александра Гулякова владеет земельным участком площадью 1,4 тыс. кв. метров, жилым домом площадью около 157 кв. метров и автомашиной «Toyota RAV4».

Ректор Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Юрий Скачков задекларировал доход в размере около 3,4 млн. рублей.

Ему принадлежат четыре квартиры площадью 35,7, 36,5, 37,8 и 109,9 кв. метра, автомобили «Audi A6» и «BMW X5».

Виктор Усманов, который исполняет обязанности ректора Пензенского государственного технологического университета с августа 2016 года, получил доход в размере около 2 млн. рублей, его супруга — более 1 млн. рублей.

Фото: Penzgtu.ru

В собственности и.о. ректора находятся земельный участок площадью 100 кв. метров, квартира площадью 35 кв. метров и автомобиль «Toyota RAV4». У его супруги имеется две квартиры площадью 55,1 и 40,7 кв. метра.

Ректор Пензенского государственного аграрного университета Олег Кухарев задекларировал доход в размере около 1,3 млн. рублей, его жена — около 52 тыс. рублей.

Супругам принадлежит по 1/5 доли земельного участка площадью 600 кв. метров. Также у Олега Кухарева в собственности имеется 4/10 доли квартиры площадью 63,9 кв метра, гараж площадью 19,2 кв. метра, а также автомобиль «Volkswagen Jetta». Его жена владеет 3/10 доли квартиры площадью 63,9 кв. метра и 1/3 доли квартиры площадью 35,3 кв. метра.

В собственности троих несовершеннолетних детей числятся по 1/5 доли земельного участка площадью 600 кв. метров и по 1/10 доли квартиры площадью 63,9 кв. метра.
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