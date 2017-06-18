Виктор Кувайцев ознакомился с работой Международной школы Казани Образование

Пенза, 18 июня 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев вместе с членами правления Ассоциации городов Поволжья посетил Международную школу Казани в воскресенье, 18 июня.

Фото: Penza-gorod.ru

Данное частное учебное заведение предоставляет образование международного уровня для детей. Уроки здесь проводятся на английском языке, за исключением уроков русского языка, литературы и татарского языка.

Преподают в школе иностранные педагоги, являющиеся носителями английского языка или владеющие им на высоком уровне. У каждого педагога есть русскоговорящий ассистент. Если ребенок не говорит по-английски, с ним занимаются дополнительно.

Программа обучения в школе включает в себя младшие, средние, старшие классы. После окончания Международной школы Казани ученик получает аттестат, который имеет ту же ценность, что и российский. Он не гарантирует, но значительно облегчает поступление в зарубежный вуз.

Комментируя посещение Международной школы Казани, Виктор Кувайцев подчеркнул, что образование в настоящее время выходит на новый уровень.

«Города стараются идти по пути его развития, совершенствуя систему введением современных тенденций. Казань — город-миллионник, здесь проживают люди с разным достатком, в том числе те, кто может позволить своему ребенку обучение в этой школе. Безусловно, такое учреждение является одним из показателей успешности города, его прогрессивного движения вперед», — цитирует главу администрации Пензы пресс-служба мэрии.