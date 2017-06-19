Иван Белозерцев потребовал исключить поборы в пензенских детсадах и школах Образование

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал исключить поборы в детских садах и школах, которые нередко маскируются под благотворительные взносы на поддержку образовательных организаций.

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«Есть родители, которые концы с концами еле сводят», — отметил он в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 19 июня, на котором стало известно о подтвердившемся факте незаконного взимания денег с родителей воспитанников детсада №124 города Пензы.

По мнению Ивана Белозерцева, если у родителей есть финансовая возможность и они добровольно хотят помочь, запрещать им не нужно, однако требовать то же самое от семей с небольшим достатком нельзя.

«Для кого-то это копейка, а для кого-то — целая трагедия собрать эту сумму, чтобы не выбиваться из общих требований», — сказал губернатор.

Он добавил, что чиновники сами при желании могут сделать пожертвования в пользу учреждений образования.

Кроме того, в связи с выявленным фактом он потребовал объявить взыскание начальнику управления образования Пензы Юрию Голодяеву и его заместителю, курирующему детсады.