В Пензе обсудят перспективы «Образования для жизни» Образование

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Представители школ, принимающих участие в проекте «Образование для жизни», примут участие в конференции, которая пройдет в Институте регионального развития Пензенской области в предстоящую среду, 21 июня.

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Ожидается, что они обсудят пензенскую образовательную технологию, в которую преобразовался проект на текущем этапе, а также промежуточные итоги ее реализации и дальнейшие перспективы.

По мнению партнеров образовательной технологии, школьному предпринимательству нужен единый центр управления.

Так, заместитель генерального директора ООО «Глобал», ментор школьных бизнес-проектов Алексей Антонов, убежден, что «нельзя научить предпринимать в теории».

«Невозможно развить предпринимательские компетенции, только рассматривая бизнесмена и его компанию со стороны, даже если вы будете это делать под микроскопом. Предпринимательство — это практика, реальное дело, реальные продажи. Те школы, которые работали со мной этот год, уже почувствовали вкус настоящего бизнеса — бизнеса с нуля. И такое бизнес-развитие проекта «Обучение через предпринимательство» я считаю единственно правильным. И такие школы, дающие действительно жизненно важные навыки, будут не только с умными детьми, но и с успешными и благодарными выпускниками», — цитирует эксперта пресс-служба Института регионального развития.