Пензенские школьники улучшили результаты ЕГЭ по физике, литературе и обществознанию Образование

Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Результаты единых государственных экзаменов по обществознанию, физике и литературе в Пензенской области стали в 2017 году лучше по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Четверо выпускников показали наивысший результат по этим предметам.

Ученик школы №65 набрал 100 баллов по обществознанию, по одному выпускнику губернского лицея и школы №57 отличились на экзамене по физике, а ученица школы №67 — по литературе.

По сравнению с 2016 годом число участников ЕГЭ, которым не удалось преодолеть установленный минимальный порог по предметам, сократилось: по обществознанию с 14,9% до 8,8%, по литературе — с 3,2% до 1,1%, по физике — с 5,3 % до 1,9%.