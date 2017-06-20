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Пензенские школьники улучшили результаты ЕГЭ по физике, литературе и обществознанию

14:10 | 20.06.2017 | Образование

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Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Результаты единых государственных экзаменов по обществознанию, физике и литературе в Пензенской области стали в 2017 году лучше по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Пензенские школьники улучшили результаты ЕГЭ по физике, литературе и обществознанию

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Четверо выпускников показали наивысший результат по этим предметам.

Ученик школы №65 набрал 100 баллов по обществознанию, по одному выпускнику губернского лицея и школы №57 отличились на экзамене по физике, а ученица школы №67 — по литературе.

По сравнению с 2016 годом число участников ЕГЭ, которым не удалось преодолеть установленный минимальный порог по предметам, сократилось: по обществознанию с 14,9% до 8,8%, по литературе — с 3,2% до 1,1%, по физике — с 5,3 % до 1,9%.
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