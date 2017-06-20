На Юбилейной площади в Пензе прошел бал медалистов Образование

Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Праздник «Медалист-2017», который объединил несколько сотен выпускников школ региона, впервые прошел на Юбилейной площади Пензы во вторник, 20 июня.

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Мероприятие стартовало с парада отличников, во время которого родители, педагоги, представители власти и общественности, а также случайные прохожие могли поприветствовать отличников, победителей и призеров олимпиад, соревнований и различных конкурсов.

Выслушав слова напутствия и поздравления в свой адрес, молодые люди выпустили в небо разноцветные шары.

После этого торжества продолжились в киноконцертном зале «Пенза», где состоялось чествование школьников, показавших высокие успехи в учебе.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, в 2017 году школы города заканчивают 2 тыс. 30 человек. Среди них — 278 медалистов. В предыдущие годы их насчитывалось примерно столько же: в 2016 году — 287, в 2015 — 334, в 2014 — 249, в 2013 — 283.

С 2013 года выпускники, обучающиеся на «отлично», награждаются медалью «За особые успехи в учении».