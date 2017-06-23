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Впервые школьник из Пензы сдал три ЕГЭ на 100 баллов

19:54 | 23.06.2017 | Образование

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Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Выпускник пензенской школы №57 Егор Крупкин получил по 100 баллов сразу на трех экзаменах — по русскому языку, физике и информатике.

Впервые школьник из Пензы сдал три ЕГЭ на 100 баллов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, это первый такой случай в истории региона после введения системы ЕГЭ.

Юноша учится в данной школе с первого класса, причем всегда демонстрировал отличные знания по предметам.

В среднем звене Егор Крупкин стал интересоваться физикой и информатикой, поэтому в старшей школе он выбрал соответствующий профиль.

«Я планирую заниматься наукой и буду поступать в Пензенский государственный университет на специальности, связанные с электроникой и наноэлектроникой. Хочу здесь быть полезным», — пояснил выпускник.
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