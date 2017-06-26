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Прокуратура указала на недочеты при ремонте школ в Богословке, Ленино и Константиновке

17:14 | 26.06.2017 | Образование

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Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. Прокуратура выявила нарушения, допущенные при ремонте школ в селах Богословка, Ленино и Константиновка, средства на которые были выделены в том числе из бюджета Пензенской области.

Прокуратура указала на недочеты при ремонте школ в Богословке, Ленино и Константиновке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По результатам аукционов были заключены муниципальные контракты на ремонт окон и спортзалов на сумму более 3,5 млн. рублей.

«По результатам выездной прокурорской проверки выявлены существенные нарушения условий контрактов — подрядчиками использовались некачественные материалы, объем работ по графику был выполнен не полностью. Так, монтаж и демонтаж оконных конструкций в школе села Богословка осуществлялся с грубыми нарушениями технических правил, ГОСТов и стандартов. Использовался силикатный кирпич вместо более дорогого керамического», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в школе села Ленино при прокладке электропроводки использовался провод, качество которого намного хуже предусмотренного в смете.

«В школе села Константиновка подрядчиком ведется оштукатуривание стен без предварительной очистки их поверхности от старого лакокрасочного покрытия», — отметила собеседница агентства.

По словам Светланы Артамоновой, заказчики в должной мере не реализовали свои полномочия и обязанности по контролю за деятельностью подрядчиков.

«Промежуточные акты выполненных работ не подписывались. Акты на скрытые работы не требовались. Это привело к нарушению сроков выполнения предусмотренных графиком работ и в дальнейшем может повлечь несвоевременное исполнение муниципальных контрактов», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что руководителям образовательных организаций объявлены предостережения, для устранения выявленных нарушений директорам двух школ внесены представления.
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