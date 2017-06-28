Более 100 молодых педагогов примут участие в форуме под Пензой Образование

Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Более 100 молодых педагогов примут участие в V областном форуме «Будущее — за профессионалами», который начнет свою работу на базе детского лагеря «Строитель» в Городищенском районе Пензенской области вечером в среду, 28 июня.

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Впервые в трехдневном мероприятии примут участие педагоги дошкольного образования.

Ожидается, что в рамках форума победители конкурсов профессионального мастерства проведут мастер-классы, а на дискуссионных площадках и круглых столах будут рассмотрены вопросы развития современной системы образования и воспитания в школе и детских садах.

Также для молодых педагогов проведут спортивные мероприятия и творческие вечера.

Кроме того, участников форума ознакомят с деятельностью реготделения Общероссийского профсоюза образования, расскажут о социальных льготах и гарантиях, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.