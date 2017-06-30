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В Спасске школа выплатит компенсацию ребенку, пострадавшему во время драки в гардеробе

10:17 | 30.06.2017 | Образование

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Спасск, 30 июня 2017. PenzaNews. Суд удовлетворил требования прокурора о взыскании с одной из школ Спасска Пензенской области в пользу шестиклассника, получившего травмы в результате драки в гардеробе, компенсации морального вреда в размере 15 тыс. рублей.

В Спасске школа выплатит компенсацию ребенку, пострадавшему во время драки в гардеробе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В апреле 2017 года после шестого урока между двумя учениками произошла драка, в результате которой один из них получил травму головы. Спустя некоторое время мальчик почувствовал себя плохо и был срочно госпитализирован. По окончании лечения он продолжает находиться под наблюдением медиков», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что вред здоровью ребенка был причинен в результате действий другого малолетнего во время перемены между уроками, то есть во время нахождения детей под временным надзором образовательного учреждения.

«Эти противоправные действия произошли в отсутствие надлежащего присмотра за поведением учащихся. Отсутствовавший в тот день дневной школьный сторож, в должностные обязанности которого входит пресечение любых правонарушений, опасных для жизни и здоровья детей и работников, другим работником заменен не был», — пояснила собеседница агентства.

Она подчеркнула, что в ходе проверки также были выявлены серьезные недостатки в организации учебным заведением профилактической работы среди несовершеннолетних.

«Судебное решение в законную силу не вступило», — отметила Светлана Артамонова. 
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