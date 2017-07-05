19:51:18 Среда, 5 июля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Новые учебники поступят в пензенские школы до 20 августа

10:05 | 05.07.2017 | Образование

Печать

Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Учебная литература, закупаемая в рамках госконтрактов, поступит в образовательные организации Пензенской области до 20 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Новые учебники поступят в пензенские школы до 20 августа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В 2017 году в рамках государственной программы «Развитие образования в Пензенской области на 2013–2020 годы» на приобретение учебной, художественной и методической литературы предусмотрено 51,7 млн. рублей», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что на основании заявок школ заключено 8 контрактов на покупку около 149 тыс. экземпляров учебников у издательств, являющихся обладателями исключительных прав и лицензий на учебную литературу.

В министерстве отметили, что на предстоящий учебный год будут приобретены учебники по основным предметам в полном объеме для 2 и 7 классов; в пилотные школы Пензенской области, реализующие ФГОС — для 8 и 9 классов; для второго иностранного языка для 5–6 классов; а также для 1, 3 и 4 классов в связи с увеличением количества учащихся.
Актуальное
Читайте также
В Пензе задержан подозреваемый в нападении на офис микрофинансирования В Пензе вынесен приговор насильнику и убийце за преступления 14-летней давности
Выдвижение Мельниченко усилит позиции «Единой России» в Пензе — Гуляков После сильного дождя с улиц Пензы откачивают воду
Людмила Коломыцева назвала выдвижение Олега Мельниченко «уткой» Мэр Пензы внепланово проверил работу лагеря «Юность»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама