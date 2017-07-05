Новые учебники поступят в пензенские школы до 20 августа Образование

Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Учебная литература, закупаемая в рамках госконтрактов, поступит в образовательные организации Пензенской области до 20 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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«В 2017 году в рамках государственной программы «Развитие образования в Пензенской области на 2013–2020 годы» на приобретение учебной, художественной и методической литературы предусмотрено 51,7 млн. рублей», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что на основании заявок школ заключено 8 контрактов на покупку около 149 тыс. экземпляров учебников у издательств, являющихся обладателями исключительных прав и лицензий на учебную литературу.

В министерстве отметили, что на предстоящий учебный год будут приобретены учебники по основным предметам в полном объеме для 2 и 7 классов; в пилотные школы Пензенской области, реализующие ФГОС — для 8 и 9 классов; для второго иностранного языка для 5–6 классов; а также для 1, 3 и 4 классов в связи с увеличением количества учащихся.