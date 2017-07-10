Прокуратура выявила нарушения в работе детских лагерей в Пензенском районе Образование

Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. Прокуратура Пензенского района Пензенской области выявила ряд недочетов в работе детских лагерей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В детском оздоровительном лагере «Юность», а также в лагерях при школах в Саловке и Кондоле установлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что они выразились в необеспечении детей санитарно-гигиеническим оборудованием и принадлежностями.

«Кроме того, в двух названных образовательных учреждениях допускались нарушения трудового законодательства — на работу принимались лица без проверки наличия или отсутствия судимостей или фактов уголовного преследования», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что руководителям всех трех организаций внесены представления.

«В отношении директоров школ в Саловке и Кондоле прокурором района возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», — сообщила она.