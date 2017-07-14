План приема абитуриентов в пензенских колледжах и техникумах выполнен на 72% Образование

Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. План приема абитуриентов в колледжи и техникумы Пензенской области, подведомственные министерству образования региона, выполнен на 72%.

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При плане по очной форме обучения по 86 профессиям и специальностям в 4 тыс. 340 бюджетных мест, подано свыше 3 тыс. заявлений.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, наибольшей популярностью пользуются специальности «Архитектура», по которой конкурс уже сейчас составляет 2,4 человека на место, «Пожарная безопасность», «Преподавание в начальных классах» и «Сварщик».

Также популярны специальности «Информационные системы и программирование», «Технология продукции общественного питания», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

По словам заместителя министра – начальника управления профобразования и молодежной политики Минобразования Пензенской области Елены Петросовой, прием в колледжи и техникумы осуществляется на общедоступной основе — без экзаменов — и продлится по очной форме обучения до 15 августа, а при наличии свободных мест по специальности или профессии — до 25 ноября.

«В случае конкурса зачисление в учебное заведение будет осуществляться на основе рейтинга аттестатов. Тем абитуриентам, которые не пройдут по конкурсу на выбранную специальность, будет предложено обучение по другой», — пояснила она.