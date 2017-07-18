Мэр Пензы поручил проанализировать работу учреждений допобразования Образование

Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поручил руководству управления образования Пензы проанализировать работу учреждений дополнительного образования на предмет рационального использования имеющихся ресурсов и эффективности внедрения платных услуг.

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По его мнению, в этой части ведется недостаточная работа.

«Необходимо проанализировать деятельность всех учреждений дополнительного образования в городе. Есть факты, когда уже взрослые молодые люди, которые давно вышли из школьного возраста, продолжают заниматься в музыкальных школах, например, бесплатно. Также и в ФОКах. Учитывая, что на содержание учреждений дополнительного образования выделяются денежные средства из бюджета города для обучения и спортивных занятий учащихся, это является нецелевым использованием бюджетных средств», — отметил глава администрации города в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 18 июля.

Он потребовал устранить недочеты в этой сфере.

«Бюджет города на протяжении последних лет остается социально направленным. Львиная доля бюджетных средств идет на образование. Наши дети оправдывают наши ожидания. Успехи пензенских школьников известны далеко за пределами города. Все это обязывает нас рационально использовать ресурсы, которые у нас есть для повышения качества образования и улучшения условий его получения», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.