В Пензенской области на покупку учебников дополнительно выделят 5 млн. рублей Образование

Пенза, 20 июля 2017. PenzaNews. Более 5 млн. рублей будет дополнительно направлено на обеспечение учебниками школьников в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Средства будут выделены в рамках госпрограммы «Развитие образования в Пензенской области на 2013–2020 годы».

Около 2 млн. рублей дополнительно заложат на приобретение изданий для новой школы в городе «Спутник», рассчитанной на 1 тыс. 100 мест.

Еще более 3 млн. рублей будет выделено на покупку учебников по иностранному языку для 5–6 классов, в которых, согласно федеральному государственному образовательному стандарту, в обязательном порядке изучают два языка.

Общая сумма средств, направленных на приобретение учебной литературы, превысила 56 млн. рублей. На данный момент закуплено около 148 тыс. учебников. Они поступят в школы до 20 августа.