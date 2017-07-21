В Пензе приступили к разработке проекта по возрождению Дома учителя Образование

Пенза, 21 июля 2017. PenzaNews. Специалисты Института регионального развития Пензенской области по поручению министерства образования приступили к разработке проекта по возрождению Дома учителя.

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Как отмечают в ИРР, он должен стать местом притяжения педагогического сообщества, представителей институтов общественного участия, а также площадкой для презентации актуальных практик.

Ожидается, что главным форматом деятельности Дома учителя в предстоящем учебном году выберут «учительскую гостиную», где будут проходить мастер-классы, педагогические салоны, встречи с учеными, литераторами и актерами.

Предполагается проведение на базе Дома учителя занятий по проектной и исследовательской деятельности.

Особое внимание планируется уделить работе с молодыми педагогами в рамках созданной при Институте регионального развития «Мастерской молодого педагога».

Реализация проекта будет осуществляться с использованием инновационного потенциала министерств и ведомств, а также при активной поддержке совета ветеранов работников образования Пензенской области, регионального отделения Всероссийского педагогического собрания и областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.