Олег Ягов призвал ускорить темпы капремонта гимназии №216 «Дидакт» в Заречном Образование

Заречный, 25 июля 2017. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов призвал ускорить темпы капитального ремонта здания гимназии №216 «Дидакт» в Заречном, чтобы уложиться в установленные контрактом сроки — к 1 августа.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Во вторник, 25 июля, он лично оценил ход работ на объекте.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, к настоящему времени здесь проведены монтажные работы по замене оконных блоков. На завершающей стадии находится ремонт кровли основного здания и плоскостной крыши спортивного зала, а также работы по утеплению и окраске фасада.

По данным управления общественных связей Заречного, всего на капитальный ремонт гимназии предусмотрено 17 млн. рублей.

70% стоимости запланированных на 2017 год работ выделено из бюджета региона, остальная часть — из муниципального.

Предполагается, что строители сохранят исторический архитектурный облик здания.