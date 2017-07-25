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Олег Ягов призвал ускорить темпы капремонта гимназии №216 «Дидакт» в Заречном

20:55 | 25.07.2017 | Образование

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Заречный, 25 июля 2017. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов призвал ускорить темпы капитального ремонта здания гимназии №216 «Дидакт» в Заречном, чтобы уложиться в установленные контрактом сроки — к 1 августа.

Олег Ягов призвал ускорить темпы капремонта гимназии №216 «Дидакт» в Заречном

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Во вторник, 25 июля, он лично оценил ход работ на объекте.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, к настоящему времени здесь проведены монтажные работы по замене оконных блоков. На завершающей стадии находится ремонт кровли основного здания и плоскостной крыши спортивного зала, а также работы по утеплению и окраске фасада.

По данным управления общественных связей Заречного, всего на капитальный ремонт гимназии предусмотрено 17 млн. рублей.

70% стоимости запланированных на 2017 год работ выделено из бюджета региона, остальная часть — из муниципального.

Предполагается, что строители сохранят исторический архитектурный облик здания.
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